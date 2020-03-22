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Нур-Султан и Алматы полностью изолированы из-за карантина

Карантин в мегаполисах был объявлен с 19 марта.

Фото : zakon.kz22 марта 2020, 00:16

Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин, передает zakon.kz.

С 19 марта был объявлен карантин, выставлены блок-посты на контрольно-пропускных пунктах. Однако "блокировку" городов отложили до 00.00 часов 22 марта.

В Нур-Султане подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом, в Алматы - 22 случая.

Всего в стране зафиксировано 54 заражений.

Ранее власти Алматы выпустили специальную памятку с информацией о том, кому разрешено покидать и въезжать в город.

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