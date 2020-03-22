В Турции запретили выходить на улицу людям старше 65 лет
Этот запрет также действует на лица с хроническими заболеваниями.
Фото : Pixabay22 марта 2020, 00:25
Власти Турции ввели запрет выходить на улицу людям старше 65 лет, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Начиная с 00.00 в воскресенье вводится запрет для лиц старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями выходить на улицу и гулять в парках, садах и на подобных открытых площадках, - сообщил МИД страны.
21 марта Анкара сообщила о приостановке рейсов в Казахстан.
На 21 марта в Турции зарегистрировано 670 инфицированных коронавирусом.
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