В Турции запретили выходить на улицу людям старше 65 лет

Этот запрет также действует на лица с хроническими заболеваниями.

Фото : Pixabay

Власти Турции ввели запрет выходить на улицу людям старше 65 лет, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости". Начиная с 00.00 в воскресенье вводится запрет для лиц старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями выходить на улицу и гулять в парках, садах и на подобных открытых площадках, - сообщил МИД страны. 21 марта Анкара сообщила о приостановке рейсов в Казахстан. На 21 марта в Турции зарегистрировано 670 инфицированных коронавирусом.

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