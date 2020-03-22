Комендантский час ввели в Ницце

Во Франции зарегистрировано почти 11 тыс. заболевших коронавирусом.

В Ницце ввели комендантский час из-за коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Я только что подписал постановления. Начиная с 20.00 (01.00 22.03.20 по Нур-Султану) , когда магазины и аптеки закрыты, ни у кого нет поводов выходить на улицу. Таким образом, мы больше не выходим, за исключением специально уполномоченных этим постановлением людей: медицинский персонал или социальные работники, которые посещают людей, нуждающихся в помощи, например, чтобы принести им еду, - заявил мэр города Кристиан Эстрози

Также будет уменьшена интенсивность освещения в городе.

Тех, кто считает, что это может способствовать перемещению правонарушителей, я заверяю: у нас есть сеть специальных инфракрасных камер видеонаблюдения, и мы легко обнаружим тех, кто нарушает эти меры, - добавил он.

У самого Эстрози также выявлен коронавирус. Вместе со своими сотрудниками он находится на самоизоляции.

По последним данным, во Франции число заразившихся коронавирусом составляет почти 11 тысяч человек, 372 заболевших скончались.

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