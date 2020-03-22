Комендантский час ввели в Ницце
Во Франции зарегистрировано почти 11 тыс. заболевших коронавирусом.
Фото : Pixabay22 марта 2020, 01:03
В Ницце ввели комендантский час из-за коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Я только что подписал постановления. Начиная с 20.00 (01.00 22.03.20 по Нур-Султану) , когда магазины и аптеки закрыты, ни у кого нет поводов выходить на улицу. Таким образом, мы больше не выходим, за исключением специально уполномоченных этим постановлением людей: медицинский персонал или социальные работники, которые посещают людей, нуждающихся в помощи, например, чтобы принести им еду, - заявил мэр города Кристиан Эстрози
Также будет уменьшена интенсивность освещения в городе.
Тех, кто считает, что это может способствовать перемещению правонарушителей, я заверяю: у нас есть сеть специальных инфракрасных камер видеонаблюдения, и мы легко обнаружим тех, кто нарушает эти меры, - добавил он.
У самого Эстрози также выявлен коронавирус. Вместе со своими сотрудниками он находится на самоизоляции.
По последним данным, во Франции число заразившихся коронавирусом составляет почти 11 тысяч человек, 372 заболевших скончались.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012963-60ef82120afff88916fc8d9af9805b7e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...