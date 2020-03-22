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С Байконура запустили ракету с 34 британскими спутниками

Спутниковая сеть OneWeb будет состоять из 504 спутников.

Фото : кадр из прямой трансляции22 марта 2020, 01:44

С космодрома Байконур были запущены 34 британских спутников OneWeb, сообщает zakon.kz со ссылкой на Роскосмос.

Разделение разгонного блока и третьей ступени ракеты прошло в штатном режиме через 562 секунды после старта, - говорится в сообщении.

В 2020 году планируется провести еще семь подобных запусков. Низкоорбитальные спутники OneWeb предназначены для обеспечения потребителей на земле высокоскоростным интернетом непосредственно через спутниковую связь. Глобальная спутниковая сеть OneWeb будет состоять из 504 спутников.


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