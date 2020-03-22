В России вину за обвал цен на нефть возложили на "арабских партнеров"

По словам вице-премьера , Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть.

По словам вице-премьера РФ Андрея Белоусова, в обрушении нефтяных котировок виноваты страны Персидского залива, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как подчеркнул Белоусов в эфире программы "Вести в субботу", Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть.

Это исключительно инициатива наших арабских партнеров, - сказал он

По словам вице-премьера, даже те российские нефтяные компании, которые "были заинтересованы в рынках", выступали за продление сделки "ОПЕК+".

Базовая идея была сохранить соглашение еще на год. По крайней мере, на квартал. Но арабские партнеры повели себя по-другому, - заключил Белоусов.

Нефтяные котировки с начала месяца рухнули почти вдвое на фоне замедления спроса на рынке в связи с эпидемией COVID-2019, а также распада сделки ОПЕК+.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!