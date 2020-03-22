США стали третьей в мире страной по числу подтвержденных случаев коронавируса

Больше, чем в США, случаев коронавируса зафиксировано только в Китае и в Италии.

Соединенные Штаты Америки оказались на третьем месте в мире после Китая и Италии по числу зараженных коронавирусом нового типа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

В США инфицированы уже почти 25,5 тысячи человек, а жертвами болезни стали уже свыше 300 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который занимается ведением подсчетов федеральной и местной статистики случаев заражения и летальных исходов.

Согласно его данным, в США зарегистрировано 25 493 случая. При этом жертвами стали 307 человек, которые подхватили коронавирус.

Таким образом, в антирейтинге США обогнали Испанию, в которой на 100 зараженных меньше. Однако по смертности испанцы впереди – 1,3 тыс. случаев.

Как известно, больше, чем в США, случаев коронавируса зафиксировано только в Китае и в Италии. Там зарегистрировано свыше 81 тысячи и более 53 тысяч случаев, соответственно.

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