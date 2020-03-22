"Реал" выразил соболезнования семье экс-президента клуба Санса, умершего от коронавируса

Санс скончался в субботу в возрасте 76 лет.

Мадридский "Реал" выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента команды Лоренсо Санса, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт испанского клуба.

Санс скончался в возрасте 76 лет из-за коронавирусной инфекции. 17 марта он был госпитализирован с сильной лихорадкой, а 19 числа состояние бывшего президента мадридского клуба ухудшилось.

Руководство клуба глубоко опечалено кончиной Лоренсо Санса. Выражаем соболезнования семье Лоренсо. Благодаря ему "Реал" продолжил вписывать достижения в историю клуба, он привел команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов, - говорится в заявлении пресс-службы.

Соболезнования в связи с кончиной Санса выразили капитан "Реала" Серхио Рамос и бывшие капитаны клуба Икер Касильяс и Рауль, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Санс был президентом "Реала" с 1995 по 2000 год.

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