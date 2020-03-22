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Авиапассажиры без сдачи теста на коронавирус не попадут в Нур-Султан

Это решение городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Фото : Facebook22 марта 2020, 08:33

Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан, всех пассажиров, прилетевших из-за границы, сразу с рейса размещают в гостиницах, развернутых под медицинский стационар, сообщает zakon.kz

Всем авиапассажирам строго запрещается без сдачи анализа и получения результатов на коронавирус выезжать в город. Медработники сразу по прилету берут анализы у всех прилетевших граждан в Нур-Султан, только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город. Однако после они также находятся под наблюдением врачей только уже на домашнем карантине, - сообщила пресс-секретарь акима столицы Акмарал Олжабаева на своей странице в Facebook.

Результаты анализов будут доступны в течение суток.

Таким образом, получится заблаговременно выявлять носителей коронавирусной инфекции и не допустить распространения среди жителей города. Всего в столице диагноз коронавирус подтвердился у 29 человек. По каждому ведутся работы, контактные лица установлены, - отметила она.


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