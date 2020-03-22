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В ВОЗ ответили, поможет ли прививка от гриппа при заболевании COVID-19

Представитель ВОЗ ответил, могут ли привитые от сезонного гриппа люди лучше переносить COVID-19.

Фото : АиФ22 марта 2020, 09:34

Всемирная организация здравоохранения не подтверждает информацию о том, что привитые от сезонного гриппа люди лучше переносят COVID-19 или болеют им в легкой форме, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта, - сказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.


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