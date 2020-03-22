Судно прибыло в Марсель.

У 84 пассажиров итальянского лайнера Costa Luminosa обнаружен коронавирус. Сейчас судно прибыло в Марсель, передает zakon.kz

По информации 24 kz в порту на юге Франции туристов встретили медики в специальных защитных костюмах.

Costa Luminosa отбыл из Флориды, США, 5 марта и направлялся в итальянскую Венецию. Всего на борту находился 1421 пассажир и 850 членов экипажа. Среди них туристы из Италии, Франции, США и Канады.

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