Кыргызстанцы жалуются на хаос в аэропорту Бишкека

Самолеты из Дубая и Москвы сегодня под утро приземлились в аэропорту "Манас" в Бишкеке.

Житель города Бишкек пожаловался на хаос который твориться в аэропорту "Манас", сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Самолеты из Дубая и Москвы сегодня под утро приземлились в аэропорту "Манас" в Бишкеке. По словам очевидца, в аэропорту творится бардак, никто не знает, как себя вести в первый день чрезвычайной ситуации.

Нашим нельзя давать деньги на коронавирус. Вместо того чтобы улучшить условия людям, устроили дурдом. Встречающих загнали за ворота, ничего не объясняют. Ссылаются на то, что это первый день так, ничего непонятно, как действовать, - посетовал он.

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