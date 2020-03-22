Весь общественный транспорт закрывают из-за коронавируса в Ташкенте

Вместо общественного транспорта будут курсировать такси.

В Ташкенте с 22 марта временно прекращается движение общественного транспорта (автобусов, метро и маршруток) независимо от формы собственности, сообщает zakon.kz со ссылкой на Podrobno.uz.

Это решение было принято на собрании Специальной республиканской комиссии по подготовке программы мер предотвращения попадания и распространения коронавируса, состоявшимся накануне.

Для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города транспортным управлением будут предоставлены специальные продезинфицированные автобусы – исходя из численности сотрудников.

Вместо общественного транспорта будут курсировать такси, продезинфицированные Ташкентским городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия. Каждому такси, которое выезжает в рейс, будут ежедневно выдавать справку о дезинфекции.

Ответственным лицам дано поручение о работе над предотвращением искусственного завышения цен занимающимися деятельностью по перевозке пассажиров на такси.

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