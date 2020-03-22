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В Колумбии наступила первая смерть от коронавируса

Мужчина заразился от итальянских туристов.

Фото : ria.ru22 марта 2020, 10:51

В Колумбии зафиксировано 210 случаев заражения коронавирусом, одна смерть, трое выздоровели, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении минздрава в Twitter.

Жертвой коронавируса стал 58-летний мужчина, работавший водителям такси. Он проживал в портовом городе Картахена, где заразился коронавирусом от итальянских туристов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.


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