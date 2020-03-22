В Колумбии наступила первая смерть от коронавируса
Мужчина заразился от итальянских туристов.
Фото : ria.ru22 марта 2020, 10:51
В Колумбии зафиксировано 210 случаев заражения коронавирусом, одна смерть, трое выздоровели, сообщает zakon.kz.
Об этом говорится в сообщении минздрава в Twitter.
Жертвой коронавируса стал 58-летний мужчина, работавший водителям такси. Он проживал в портовом городе Картахена, где заразился коронавирусом от итальянских туристов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.
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