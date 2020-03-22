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#bizbirgemiz: Кайрат Баекенов принял участие в противокоронавирусном челлендже

Он призывает всех популярных и знаменитых людей поддержать этот челлендж и разместить видео с полезными лайфхаками времяпровождения на карантине.

Фото : astana.gov.kz22 марта 2020, 10:00

Популярный музыкант, композитор и основатель группы "Формат" Кайрат Баекенов на своем примере показал, как можно безопасно, полезно и интересно проводить время на карантине, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Он призывает всех популярных и знаменитых людей поддержать этот челлендж и разместить видео с полезными лайфхаками времяпровождения на карантине.

С 19 марта текущего года в Казахстане был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусной инфекцией. Многие звезды казахстанской эстрады, общественные деятели, блоггеры в поддержку жителей столицы публикуют у себя на страницах слова поддержки, запускают массовые челленджи, онлайн бесплатные мастер-классы и курсы.

В такой непростой для каждого казахстанца период времени я решил поддержать наших граждан. В первую очередь я являюсь отцом и у меня подрастают дети, как и многих из Вас меня беспокоит вопрос безопасности семьи и как занять детей, себя на период карантина. Думаю нужно делать всё к чему мы привыкли, только не выходя из дома. Хочу призвать каждого жителя не терять самообладание и не поддаваться паническим настроениям. Сделать этот карантинный период не менее интересным, познавательным ну и конечно же не забывать о гигиене. Чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Празднования Наурыза и любых семейных торжеств лучше и безопасней отметить дома в кругу семьи. Поиграть с детьми в игры, почитать книгу, посмотреть фильмы, приготовить что-нибудь вкусненькое. Всем желаю здоровья, добра, терпения и всё будет хорошо я уверен. С наступающими праздниками в домашних условиях. Всегда на позитиве ваш Кайрат Баекенов! - отметил у себя на официальной странице популярный музыкант.

Популярный исполнитель с радостью продемонстрировал как можно с пользой не выходя из дома проводить время и как надо при этом тщательно соблюдать гигиену. Разумеется, весь процесс Кайрат записал и смонтировал сам. Поделившись роликом в Instagram он передал эстафету своим коллегам по цеху.

Таким образом, музыкант призвал всех принять участие в новом, полезном и актуальном на сегодняшний день челлендже с хештегом #Бізбіргеміз #Жанұямызбенбірге #үйдеміз.


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