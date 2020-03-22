Меры, принятые ТОО "Алматинские тепловые сети" на период введения карантина

В период ЧС организовано 12 аварийных бригад.

В связи с введением чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса, а также с введением карантина по городу Алматы для бесперебойного теплоснабжения города, в случае нештатных ситуаций, в период ЧС организовано 12 аварийных бригад, 40 ед. спецтехники, 126 рабочих, сообщает zakon.kz.





Вместе с тем, в условиях карантина, требующих максимального ограничения контактов между людьми, временно центры обслуживания потребителей (ЦОП) ТОО "Алматинские тепловые сети" работают в online режиме, приостановлено посещение потребителей контролёрами, занимающихся съёмом показаний с индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения. Услуги по установке и замене индивидуальных приборов учета горячей воды временно приостанавливаются (так как требуется прямой контакт), - говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

На сегодняшний день, потребители могут обратиться за консультацией в справочную службу ТОО "АлТС" по многоканальному номеру +7 (727) 341-07-77, время работы с 8 часов утра до 18 часов вечера.

Для сокращения времени ожидания увеличено количество операторов по приему звонков за счет сотрудников, которые работали в ЦОПах.



Кроме того, созданы дополнительные электронные адреса для приема обращений потребителей. Отправить запрос, письменное обращение или проконсультироваться потребитель может через электронную почту по следующим адресам:



info@alts.kz (Байзакова д.221),

batys@alts.kz (Ауэзовский, Наурызбайский, Алатауский),

shygis@alts.kz (Турксибский, Жетысуский, Медеуский),

ortalyc@alts.kz (Бостандыкский, Алмалинский).



Оплачивать услуги теплоснабжения необходимо через банки второго уровня и в online режиме. Оплачивать задолженность для подключения к услугам потребитель может на расчетный счет предприятия.

Реквизиты для оплаты:

ТОО "Алматинские тепловые сети"

БИН 060 640 007 336

Банк АО "Forte Bank" KZ4996502F0008602380



По поручению Акима города Алматы потребители, не имеющие возможность оплатить комуслуги из-за введенного режима чрезвычайного положения, отсрочат платежи за услуги теплоснабжения до конца года за март и апрель.



Отсрочку по платежам предоставят потребителям, не имеющим возможность вовремя оплатить коммунальные услуги из-за введенных ограничений в связи с объявленным карантином по COVID-19.



С сегодняшнего дня потребитель, оказавшийся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, может обратиться по телефону или письменно на электронный адрес предприятия и оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года.



Вместе с тем, просим обратить внимание, что в соответствии с законодательством РК счета за комуслуги будут выставляться в обычном порядке.



В период карантина отключение потребителей от теплоснабжения, имеющих задолженность не планируется.



Также, не будут выставляться физ. лицам штрафы и пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг.



Для получения отсрочки платежа необходимо оставить обращение:



+7 (727) 341-07-77, info@alts.kz

+7 (701) 098-45-05, ortalyc@alts.kz - ЦОП "Орталык" (для жителей Алмалинского и Бостандыкского районов);

+7 (708) 249-87-79, batys@alts.kz - ЦОП "Батыс" (для жителей Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов);

+7 (777) 969-84-46, shygis@alts.kz - ЦОП "Шыгыс" (для жителей Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов).









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