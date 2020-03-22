В мире заразилось коронавирусом более 300 тысяч человек, 12950 скончались

О количестве подтвержденных случаев заражения COVID-19 в сообщили в Университете Джонса Хопкинса.

Помимо Китая, число заразившихся превысило 10 тыс. в таких странах, как Италия, Испания, США, Германия, Иран и Франция, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 06:00 воскресенья, 22 марта, по пекинскому времени во всем мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа /COVID-19/ достигло 303180, 12950 пациентов скончались. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Университетом Джонса Хопкинса.

По последним данным университета, помимо Китая число заразившихся превысило 10 тыс. в таких странах, как Италия, Испания, США, Германия, Иран и Франция.

Эти данные были получены из отчетов отдельных стран и территорий мира, собранных и обновляемых в режиме реального времени программой исследования COVID-19 Университета Джонса Хопкинса.

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