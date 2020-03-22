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Коронавирус в Нур-Султане был обнаружен у дипломата

Один из зараженных дипломат 1976 года рождения, прилетевший из Лондона.

Фото : ТСН22 марта 2020, 11:20

В Министерстве здравоохранения рассказали о двух последних случаях заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Один из них дипломат 1976 года рождения, который прилетел к нам из Лондона сегодня ночью. Второй - гражданин Казахстана 1970 года рождения. Оба в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное, - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.

Еще 2 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Нур-Султане.

Всего в Нур-Султане 31 случай заражения, в Алматы - 22 случая, в Алматиснкой области - 1, в Карагандае - 2 случая. Всего на данный час 56 случаев по Казахстану.


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