Коронавирус в Нур-Султане был обнаружен у дипломата
Один из зараженных дипломат 1976 года рождения, прилетевший из Лондона.
Фото : ТСН22 марта 2020, 11:20
В Министерстве здравоохранения рассказали о двух последних случаях заражения коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Один из них дипломат 1976 года рождения, который прилетел к нам из Лондона сегодня ночью. Второй - гражданин Казахстана 1970 года рождения. Оба в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное, - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.
Еще 2 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Нур-Султане.
Всего в Нур-Султане 31 случай заражения, в Алматы - 22 случая, в Алматиснкой области - 1, в Карагандае - 2 случая. Всего на данный час 56 случаев по Казахстану.
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