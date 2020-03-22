Результаты разработанного в США теста на коронавирус можно будет получить через 45 минут

В США одобрили первый диагностический экспресс-тест на коронавирус.

Результаты теста можно получить уже через 45 минут после сдачи анализов, сообщает zakon.kz со ссылкой на golos-ameriki.ru.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый диагностический экспресс-тест на коронавирус, результаты которого можно получить уже через 45 минут. Об этом сообщил разработчик теста – калифорнийская компания Cepheid, занимающаяся разработками в сфере молекулярной диагностики.

В заявлении Cepheid говорится, что компания получила от FDA разрешение на проведение экстренных тестов, которые будут использоваться главным образом в больницах и отделениях скорой медицинской помощи. Компания планирует начать отгрузку тестов в больницы на следующей неделе.

Ранее разработанные технологии тестирования не позволяли достичь столь быстрого времени обнаружения вируса. В данный момент все образцы взятых тестов отправляются в централизованную лабораторию, а ожидание результатов может занять несколько дней.

По словам представителя компании, диагностический тест на вирус, вызывающий COVID-19, был разработан для работы на любой из более чем 23 000 автоматизированных систем GeneXpert Cepheid, установленных в медицинских лабораториях по всему миру.

По словам президента Cepheid Уоррена Кокмонда, системы способны работать круглосуточно. Лаборантам не требуется проходить специальное обучение для проведения тестирования, так как технология довольно проста.

Стоимость тестового набора пока неизвестна.

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