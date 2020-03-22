Около 600 человек, прилетевших в Нур-Сутан, изолировали из аэропорта

577 человек или 97 % из прибывших госпитализированы в карантинный стационар для проведения лабораторного исследования.

Около 600 человек изолированы после прибытия авиарейсами из аэропорта Нур-Султана, сообщила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

С введением ЧП в Нур-Султане принято решение об изоляции всех граждан, пребывающих в международный аэропорт города. 22 марта 596 пассажиров 6 рейсов, прибывших в столицу, изолированы. Это рейсы Дубай, Токио, Минск, Москва, Лондон, Стамбул, - сообщила Кисикова.

По ее словам, из них 577 или 97 % госпитализированы в карантинный стационар для проведения лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции.

По результатам анализов будут приняты решения о дальнейшем переводе их на домашний карантин или при выявлении коронавируса о госпитализации в инфекционный стационар. Этим мы еще раз акцентируем, что авиапассажиры, прибывшие в столицу, не смогут заехать в город без проведения лабораторного исследования на наличие КВИ, - уточнила руководитель управления.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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