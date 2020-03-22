Почти 2 тыс. человек находятся в стационарах в Нур-Султане

Из общего количества пациентов 109 детей до 18 лет.

Почти 2 тыс. человек госпитализировано в стационары в Нур-Султане, сообщила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

С 22 января в городе Нур-Султан развернуты инфекционные провизорные и инфекционные стационары. С 28 января 2020 года в стационарах данного профиля госпитализировано 1942 пациента. Из них 109 детей до 18 лет, или 6%, - сообщила Кисикова.

По ее словам, на 10 часов 22 марта находятся 1234 человека, в том числе 61 детей.

Всего, зарегистрировано 31 случай коронавирусной инфекции. Среди них мужчин 32% или 10 случаев, женщин 78% или 21 случая.

В возрастной структуре превалирует 68% или 21 случай у лиц от 30 до 49 лет. Двое детей до 18 лет. От 18 до 29 – 3 случая. От 50 до 59 – 4 случая, и старше 60 лет – 1 случай. 26% или 8 случаев от зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией приходится на лиц, снятых с прибывших рейсов из стран категории 1 А, - заключила Кисикова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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