Аким Шымкента призвал горожан сохранять спокойствие
Также градоначальник просит жителей города не нарушать правила безопасности во время ЧП.
Фото : shymkent.gov.kz22 марта 2020, 11:44
Акимат Шымкента призывает горожан не нарушать правила, установленные в режиме ЧП, сообщает zakon.kz.
- В связи с введенной в стране чрезвычайной ситуацией, в праздничные дни просим вас не выезжать в места массового скопления людей, не покидать свои дома, не выезжать за пределы города и не ходить по улицам без необоснованных причин, - обратился градоначальник к населению третьего в Казахстане мегаполиса. - Будьте внимательны к себе и к своим близким, родным.
Говоря об этом, аким подчеркнул, что вводимые ограничения носят временный характер и еще раз предупредил жителей, чтобы они соблюдали все меры безопасности, проявляли бдительность, осторожность, сохраняли спокойствие и следили за своим здоровьем. Также аким просит горожан не забывать одевать маску.
Как сообщили в акимате Шымкента, в городе сейчас ситуация стабильная, зараженных вирусом нет и ажиотажа тоже нет.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012994-4a53be2d621224fdecbe9ce4791ed3db
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...