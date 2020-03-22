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Аким Шымкента призвал горожан сохранять спокойствие

Также градоначальник просит жителей города не нарушать правила безопасности во время ЧП.

Фото : shymkent.gov.kz22 марта 2020, 11:44

Акимат Шымкента призывает горожан не нарушать правила, установленные в режиме ЧП, сообщает zakon.kz.

- В связи с введенной в стране чрезвычайной ситуацией, в праздничные дни просим вас не выезжать в места массового скопления людей, не покидать свои дома, не выезжать за пределы города и не ходить по улицам без необоснованных причин, - обратился градоначальник к населению третьего в Казахстане мегаполиса. - Будьте внимательны к себе и к своим близким, родным.

Говоря об этом, аким подчеркнул, что вводимые ограничения носят временный характер и еще раз предупредил жителей, чтобы они соблюдали все меры безопасности, проявляли бдительность, осторожность, сохраняли спокойствие и следили за своим здоровьем. Также аким просит горожан не забывать одевать маску.

Как сообщили в акимате Шымкента, в городе сейчас ситуация стабильная, зараженных вирусом нет и ажиотажа тоже нет.


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