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Астанчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается психологическая помощь

Специалисты фонда готовы оказать бесплатную психологическую помощь в онлайн режиме.

Фото : astana.gov.kz22 марта 2020, 11:46

В связи с объявлением чрезвычайной ситуации в стране и введением карантина в столице в настоящее время общественные деятели, известные спортсмены, певцы и шоумены в рамках челленджа #Бізбіргеміз проводят бесплатные мастер-классы, курсы и концертные программы. Общественный фонд "Рухани қоғам әлемі" тоже поддержал данную акцию – специалисты фонда готовы оказать бесплатную психологическую помощь астанчанам в онлайн режиме, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Глава фонда, член Лиги психологов Казахстана Лимана Койшиева, призвала казахстанцев к единству и сплоченности в трудный период и предложила отпраздновать Наурыз мейрамы дома.

Призываю всех соотечественников объединиться перед глобальной пандемией. Этот вирус распространился в 155 странах мира. К сожалению, не обошел и нашу страну. Сейчас человечество должно преодолеть большое испытание. Это серьезный экзамен на зрелость, который должны сдать общество и каждая личность в отдельности. В целях безопасности необходимо встретить праздник весеннего обновления и равноденствия дома, в кругу домочадцев. Текущая ситуация такова, что не терпит паники, и безответственного поведения. Вопросы неукоснительного соблюдения рекомендаций специалистов и норм гигиены по своей важности выходят на первый план,- отметила Лимана Койшиева.

В свою очередь, общественный фонд "Рухани қоғам әлемі" готова оказать бесплатную психологическую помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мы предоставляем психологическую помощь в онлайн режиме. Для жителей Нур-Султана работает телефон доверия (87718881777). Кроме того, в связи с чрезвычайной ситуацией предусматривается оказание продовольственной помощи многодетным семьям, оставшимся без источников дохода,- сообщила Лимана Койшиева.

Психолог поздравила всех казахстанцев с великим праздником Наурыз и призвала их принять активное участие в акции.


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