Волонтеры помогают полицейским проводить рейды по увеселительным заведениям в Таразе
Также мобильные группы обошли дворы жилых массивов, раздавали жителям города информационные листовки.
В Жамбылской области волонтеры, представители неправительственных организаций и общественных объединений в рамках проекта "Қоғамдық сақшы" совместно с сотрудниками полиции провели ночной рейд по развлекательным и увеселительным объектам города Тараз, сообщает zakon.kz.
В период чрезвычайного положения все предприниматели уже ранее получили уведомления о закрытии всех ресторанов и кафе в 22.00 часов.
Во время ночного рейда волонтеры обошли более 20 увеселительных объектов, ночных клубов, компьютерных клубов и интернет-кафе. Все развлекательные заведения были закрыты. Нарушений не выявлено.
Также мобильные группы обошли дворы жилых массивов, раздавали жителям города информационные листовки, разъясняли требования профилактических мер в связи с пандемией коронавируса, призывая граждан без надобности не выходить на улицы, максимально сократить контакты с окружающими и соблюдать меры гигиены.
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