Волонтеры помогают полицейским проводить рейды по увеселительным заведениям в Таразе

Также мобильные группы обошли дворы жилых массивов, раздавали жителям города информационные листовки.

В Жамбылской области волонтеры, представители неправительственных организаций и общественных объединений в рамках проекта "Қоғамдық сақшы" совместно с сотрудниками полиции провели ночной рейд по развлекательным и увеселительным объектам города Тараз, сообщает zakon.kz.

В период чрезвычайного положения все предприниматели уже ранее получили уведомления о закрытии всех ресторанов и кафе в 22.00 часов.

Во время ночного рейда волонтеры обошли более 20 увеселительных объектов, ночных клубов, компьютерных клубов и интернет-кафе. Все развлекательные заведения были закрыты. Нарушений не выявлено.

Также мобильные группы обошли дворы жилых массивов, раздавали жителям города информационные листовки, разъясняли требования профилактических мер в связи с пандемией коронавируса, призывая граждан без надобности не выходить на улицы, максимально сократить контакты с окружающими и соблюдать меры гигиены.

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