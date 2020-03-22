Куда обращаться по услугам водоснабжения во время карантина в Алматы

В период чрезвычайного положения, мероприятия по приостановлению подачи услуг не производятся и не планируются.

Водоснабжение и водоотведение осуществляется бесперебойно, аварийные службы переведены на усиленный режим работы, сообщает zakon.kz.

В период чрезвычайного положения, мероприятия по приостановлению подачи услуг не производятся и не планируются, в том числе за образовавшуюся дебиторскую задолженность.

Для всех жителей кто в условиях введенного карантина оказался в затруднительном финансовом положении по поручению Акима будет по их заявлению предоставлена рассрочка по платежам за холодную воду и канализацию до конца года.

Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья населения будет ограничен личный прием граждан, контролеры не посещают объекты для съема показаний и обследования.

Услуги предприятия можно оплатить удаленно через онлайн сервисы банков второго уровня а также через терминалы оплаты Каспи банка, Касса24 и Тенге.

Дистанционное консультирование по услугам холодного водоснабжения и водоотведения будут производиться по следующим каналам связи:

- Сall-центр: — 3-777-444;

— личный кабинет "Алматы су": www.as-portal.kz;

— мобильные приложения — АЛМАТЫ СУ И АЛСЕКО (в Play Market приложения для Android, в App Store — для iOS);

— электронная почта: almatysu@mail.ru

— Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011359929671

— instаgram: https://instagram.com/almatysu_?igshid=htxmug9j8ah9

— официальный сайт предприятия: www.almatysu.kz

Как передать показания приборов учета холодной воды в период карантина.

1. Направить фото показний через Whats App по номеру +7 (747) 377-74-44

2. Передать через Сall-центр: — 3-777-444

3. Через мобильные приложения — АЛМАТЫ СУ И АЛСЕКО (в Play Market приложения для Android, в App Store — для iOS);

4. Через личный кабинет Алматы су" — www.almatysu.kz и www.as-portal.kz

5. На почту — almatysu@mail.ru

Как работает канцелярия ГКП "Алматы Су"

Канцелярия работает дистанционно. Прием всех документов в отсканированном виде. Вы можете направить на электронную почту almatysu@mail.ru

Как получить консультацию по вопросам холодного водоснабжения и водоотведения

- Сall-центр: — 3-777-444;

— по вопросам заключения договора : 227-60-82, 227-60-63;

— для жителей многоквартирного сектора: 227-60-47;

— для жителей индивидуальных частных домов : 227-60-81, 227-60-80;

— для потребителей –юридических лиц: 227-60-67, 227-60-69;

— по счетам фактур, актам сверки- 227-60-77, 227-60-79;

- по приборам учета: 227-60-84, 227-60-67.

— дополнительные номера дозвона: 234-32-93,234-32-92

Как производить оплату за услуги водоснабжения и водоотведения

для физических лиц

— по квитанции АО "Алсеко" через все сервисы банков второго уровня и Казпочту

— через любые терминалы оплаты по квитанциям Алсеко

— через терминал "Тенге" и "Касса 24"

— через сервис Kaspi.kz

для юридических лиц

— через терминалы "Тенге" и "Касса 24"

Реквизиты по водоснабжению

БИН 080 940 004 108

АО "АТФ Банк"

ИИКKZ 808 26A1KZTD2 021 429

БИКALMNKZKA

Кбе 16-

Реквизиты по водоотведению:

БИН 080 940 004 108

АО "АТФ Банк"

ИИКKZ 318 26A1KZTD2 025 997

БИКALMNKZKA

Кбе 16

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