Куда обращаться по услугам водоснабжения во время карантина в Алматы
В период чрезвычайного положения, мероприятия по приостановлению подачи услуг не производятся и не планируются.
Водоснабжение и водоотведение осуществляется бесперебойно, аварийные службы переведены на усиленный режим работы, сообщает zakon.kz.
В период чрезвычайного положения, мероприятия по приостановлению подачи услуг не производятся и не планируются, в том числе за образовавшуюся дебиторскую задолженность.
Для всех жителей кто в условиях введенного карантина оказался в затруднительном финансовом положении по поручению Акима будет по их заявлению предоставлена рассрочка по платежам за холодную воду и канализацию до конца года.
Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья населения будет ограничен личный прием граждан, контролеры не посещают объекты для съема показаний и обследования.
Услуги предприятия можно оплатить удаленно через онлайн сервисы банков второго уровня а также через терминалы оплаты Каспи банка, Касса24 и Тенге.
Дистанционное консультирование по услугам холодного водоснабжения и водоотведения будут производиться по следующим каналам связи:
- Сall-центр: — 3-777-444;
— личный кабинет "Алматы су": www.as-portal.kz;
— мобильные приложения — АЛМАТЫ СУ И АЛСЕКО (в Play Market приложения для Android, в App Store — для iOS);
— электронная почта: almatysu@mail.ru
— Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011359929671
— instаgram: https://instagram.com/almatysu_?igshid=htxmug9j8ah9
— официальный сайт предприятия: www.almatysu.kz
Как передать показания приборов учета холодной воды в период карантина.
1. Направить фото показний через Whats App по номеру +7 (747) 377-74-44
2. Передать через Сall-центр: — 3-777-444
3. Через мобильные приложения — АЛМАТЫ СУ И АЛСЕКО (в Play Market приложения для Android, в App Store — для iOS);
4. Через личный кабинет Алматы су" — www.almatysu.kz и www.as-portal.kz
5. На почту — almatysu@mail.ru
Как работает канцелярия ГКП "Алматы Су"
Канцелярия работает дистанционно. Прием всех документов в отсканированном виде. Вы можете направить на электронную почту almatysu@mail.ru
Как получить консультацию по вопросам холодного водоснабжения и водоотведения
- Сall-центр: — 3-777-444;
— по вопросам заключения договора : 227-60-82, 227-60-63;
— для жителей многоквартирного сектора: 227-60-47;
— для жителей индивидуальных частных домов : 227-60-81, 227-60-80;
— для потребителей –юридических лиц: 227-60-67, 227-60-69;
— по счетам фактур, актам сверки- 227-60-77, 227-60-79;
- по приборам учета: 227-60-84, 227-60-67.
— дополнительные номера дозвона: 234-32-93,234-32-92
Как производить оплату за услуги водоснабжения и водоотведения
для физических лиц
— по квитанции АО "Алсеко" через все сервисы банков второго уровня и Казпочту
— через любые терминалы оплаты по квитанциям Алсеко
— через терминал "Тенге" и "Касса 24"
— через сервис Kaspi.kz
для юридических лиц
— через терминалы "Тенге" и "Касса 24"
Реквизиты по водоснабжению
БИН 080 940 004 108
АО "АТФ Банк"
ИИКKZ 808 26A1KZTD2 021 429
БИКALMNKZKA
Кбе 16-
Реквизиты по водоотведению:
БИН 080 940 004 108
АО "АТФ Банк"
ИИКKZ 318 26A1KZTD2 025 997
БИКALMNKZKA
Кбе 16
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