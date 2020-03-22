Медикам и милиции Кыргызстана не хватает еды

Мэрия Бишкека просит помощь у народа.

В мэрии Бишкека призывают горожан оказывать поддержку милиционерам и врачам, которые работают на улицах столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg .

По его словам, у кого есть возможность помочь сухим пайком, масками и другими необходимыми вещами могут оставить свой номер телефона под его публикацией.

По Бишкеку работают сотрудники мэрии, милиционеры и врачи. У кого есть возможность помочь с масками, гигиеническими средствами и едой для них пишите свой номер телефона, по надобности мы свяжемся с вами. Не выходите из дома и чаще мойте руки, - пишет на своей странице Facebook руководитель аппарата Балбак Тулобаев.

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