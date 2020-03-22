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Органы ЧС перехватывают теле и радио вещания в Нур-Султане

Жителей столицы попросили прислушиваться к рекомендациям, которые дают власти, а также верить только официальным сообщениям властей.

Фото : 24kz22 марта 2020, 12:48

Органы ЧС перехватывают теле и радио вещания в Нур-Султане после введения режима ЧП, сообщил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня в городе Нур-Султан акимом принято решение задействовать систему оповещения гражданской обороны в столице. Мы сейчас занимаемся перехватом теле и радио вещания. С 20 марта перехватываются 12 телеканалов. Все цифровые и аналоговые теле и еще 13 радиоканалов, - сообщил Сыздыков.

Он напомнил, что по закону "О гражданской защите РК", при введении чрезвычайного ситуации, каждый аким города и области, который одновременно является начальником гражданской обороны, принимает решение о задействовании системы оповещения населения.

Уважаемые жители города Нур-Султан и гости, просим прислушиваться к рекомендациям, которые дают власти. Верить только официальным сообщениям властей, - добавил глава ДЧС.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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