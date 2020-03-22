В Алматы доллар появился, но продают его только в нескольких обменниках

В Нур-Султане продажа американской валюты не наблюдается, но можно ее обменять по цене 449-450 тенге.

В Алматы сегодня доллар продают только в нескольких обменных пунктах, сообщает zakon.kz.

22 марта в Алматы на данный час американский доллар продают по курсу от 455 до 456,5 5 тенге, но не во всех обменных пунктах, а лишь в нескольких. Всего в южном мегаполисе на сегодняшний день функционируют 45 обменных пунктов. Наш журналист позвонил во все пять обменных пунктов, указанных на сайте kurs.kz, и выяснил, что покупка в двух обменниках составляет по 450 тенге, в одном - 451 и в двух других - 452. Продают доллар только в четырех обменниках. В двух из них - по 456 тенге, и еще в двух - по 456,5 тенге. В пятом, сказали, еще не собрали для продажи достаточную сумму американской валюты.

В Нур-Султане продажа американской валюты не наблюдается, но можно ее обменять по цене 449-450 тенге.

В Шымкенте доллар и покупается, и продается, в среднем соответственно по 448-450 и 453-455 тенге.

Сегодня торги на Казахстанской фондовой бирже завершились на отметке 444,80 тенге за доллар.

Напоминаем, с утра 19 марта курс американского доллара по отношению к тенге составлял 482 тенге, но к вечеру того дня его и вовсе перестали продавать в Нур-Султане и Алматы.

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