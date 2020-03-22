"Закупил до декабря два вагона гречки". Акыныч поздравил казахстанцев с Наурызом

Молодой человек записал видео в пустом дворе одного из алматинских домов.

Фото : кадр видео

Акын Акыныч - алматинский домбрист-виртуоз, певец, в своей манере поздравил казахстанцев с Наурызом, передает zakon.kz. Молодой человек записал видео в пустом дворе одного из алматинских домов. Эта мировая пандемия с карантинами выпала на наш светлый праздник НАУРЫЗ! Предлагаю отметить его, как следует, когда все наладится, надеюсь, что это будет скоро, а пока моя вариация на тему самой известной песни про НАУРЫЗ от группы УРКЕР! Как вы отмечаете в этом году праздник? Есть вообще настроение отмечать? - спросил автор в подписи к видео.

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