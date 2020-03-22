"Закупил до декабря два вагона гречки". Акыныч поздравил казахстанцев с Наурызом
Молодой человек записал видео в пустом дворе одного из алматинских домов.
Фото : кадр видео22 марта 2020, 13:12
Акын Акыныч - алматинский домбрист-виртуоз, певец, в своей манере поздравил казахстанцев с Наурызом, передает zakon.kz.
Молодой человек записал видео в пустом дворе одного из алматинских домов.
Эта мировая пандемия с карантинами выпала на наш светлый праздник НАУРЫЗ! Предлагаю отметить его, как следует, когда все наладится, надеюсь, что это будет скоро, а пока моя вариация на тему самой известной песни про НАУРЫЗ от группы УРКЕР! Как вы отмечаете в этом году праздник? Есть вообще настроение отмечать? - спросил автор в подписи к видео.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013006-f5b8f73e38599d76ad5b44add96b4abf
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...