Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Закупил до декабря два вагона гречки". Акыныч поздравил казахстанцев с Наурызом

Молодой человек записал видео в пустом дворе одного из алматинских домов.

Фото : кадр видео22 марта 2020, 13:12

Акын Акыныч - алматинский домбрист-виртуоз, певец, в своей манере поздравил казахстанцев с Наурызом, передает zakon.kz.

Молодой человек записал видео в пустом дворе одного из алматинских домов.

Эта мировая пандемия с карантинами выпала на наш светлый праздник НАУРЫЗ! Предлагаю отметить его, как следует, когда все наладится, надеюсь, что это будет скоро, а пока моя вариация на тему самой известной песни про НАУРЫЗ от группы УРКЕР! Как вы отмечаете в этом году праздник? Есть вообще настроение отмечать? - спросил автор в подписи к видео.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты