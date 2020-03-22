Решение перечислить денежные средства было принято исключительно на добровольной основе.

Военнослужащие перечислили однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Военнослужащие Министерства обороны РК перечислили свой однодневный заработок в созданный фонд помощи борьбы с коронавирусом. Решение перечислить денежные средства было принято исключительно на добровольной основе.

Личный состав Вооруженных Сил с готовностью поддержал идею Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева, тем самым еще раз подтвердив полную готовность армии к оказанию всемерной помощи в борьбе с распространением инфекции.

Как известно, первый президент Казахстана, Елбасы, ныне глава национального Совета безопасности Нурсултан Назарбаев ранее обратился к казахстанцам, отметив, что "усилий одного государства перед лицом угрозы недостаточно, поэтому каждый гражданин должен внести "свой посильный вклад". Для сбора средств было предложено учредить республиканский фонд.

На сегодняшний день данную идею уже поддержали сотрудники Канцелярии Елбасы и депутаты Сената Парламента Казахстана.

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