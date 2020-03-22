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Кто из граждан Кыргызстана может вернуться домой

Власти Кыргызстана помогают тем гражданам, которые хотят вернуться домой и у которых есть обратные билеты.

Фото : 24.kg22 марта 2020, 13:54

Те пассажиры, которые вылетели за пределы Кыргызстана и у них есть билеты туда и обратно, смогут вернуться домой чартерными рейсами, сообщает zakon.kz.

По информации директора Агентства гражданской авиации Курманбека Акышева, вернуться в Кыргызстан смогут те пассажиры, у которых есть обратные билеты.

- На сегодня разрешения на полеты есть у компаний "Аэрофлот", "Авиа траффик", "Сибирь" и "Уральские авиалинии", - говорит Акышев. - Именно пассажиры этих авиакомпаний могут рассчитывать, что смогут вернуться на родину. Например, у них есть билеты на транзитный рейс Испания — Москва — Бишкек от "Аэрофлота". Пусть они обращаются в авиакомпанию, она выполнит свои обязательства и совершит рейс. Мы помогаем тем гражданам, которые хотят домой попасть и у них есть обратные билеты.

Правда, неизвестно, как быть тем, у кого нет обратных билетов, или тем, кто собирался возвращаться на родину рейсами авиакомпаний, которым на сегодня запрещены полеты в КР. Этот вопрос разъяснения не было.


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