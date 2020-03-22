Задержаны таксисты, обещавшие объехать блокпост в Алматы

Департамент полиции Алматы призывает не искать незаконных способов пересечения блокпостов.

Полицейскими Алматы на блокпосту №20, дислоцированном в западном направлении от города, задержаны пятеро мужчин, которые за вознаграждение обещали гражданам завести их в город, минуя блокпосты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Свою помощь они оценили сумму от трех до пяти тысяч тенге с человека. Мужчины были задержаны и привлечены к ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст.476 КРКобАП (Нарушение режима чрезвычайного положения). Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы эти лица были оштрафованы, – сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

В этой связи, Департамент полиции города Алматы в очередной раз призывает граждан к соблюдению законности и не искать незаконных способов пересечения блокпостов.

Заверяю, что эти попытки будут тщетными и не увенчаются успехом. А лиц, желающих заработать легких денег в период чрезвычайного положения предупреждаю об ответственности. Такие факты будут пресекаться на корню, – уточнил Аханов.

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