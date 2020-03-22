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Число зараженных коронавирусом в Австрии превысило 3 тысячи человек

От болезни скончались уже девять человек.

Фото : DW22 марта 2020, 14:16

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 3026, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

От болезни скончались уже девять человек, - сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

В субботу утром ведомство сообщало о 2600 зараженных и семи скончавшихся.

К настоящему моменту в Австрии провели 21 368 тестов на коронавирус. Отмечается, что девять человек уже выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.


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