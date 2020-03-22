Дома на роликах. КХЛ оценила тренировки нападающего "Барыса"
Из-за угрозы коронавируса все спортивные объекты в Нур-Султане были закрыты.
Фото : YouTube22 марта 2020, 14:27
В Твиттере Континентальной хоккейной лиги появилось видео домашних тренировок нападающего ХК "Барыс", передает zakon.kz.
Тренироваться можно даже дома. Что и делает нападающий @AstanaBarys Никита Михайлис, - сказано в описании.
Из-за угрозы коронавируса все спортивные объекты в Нур-Султане были закрыты. Но Михайлис не унывает, и тренируется дома. Ранее "Барыс" снялся с плей-офф Кубка Гагарина.
Тренироваться можно даже дома. Что и делает нападающий @AstanaBarys Никита Михайлис. pic.twitter.com/urWX5lEbUd— КХЛ (@khl) March 22, 2020
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