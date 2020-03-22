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Дома на роликах. КХЛ оценила тренировки нападающего "Барыса"

Из-за угрозы коронавируса все спортивные объекты в Нур-Султане были закрыты.

Фото : YouTube22 марта 2020, 14:27

В Твиттере Континентальной хоккейной лиги появилось видео домашних тренировок нападающего ХК "Барыс", передает zakon.kz.

Тренироваться можно даже дома. Что и делает нападающий @AstanaBarys Никита Михайлис, - сказано в описании.

Из-за угрозы коронавируса все спортивные объекты в Нур-Султане были закрыты. Но Михайлис не унывает, и тренируется дома. Ранее "Барыс" снялся с плей-офф Кубка Гагарина.


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