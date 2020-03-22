Российское влияние в Монголии пойдет на спад с отказом от кирилицы

Министерство приказало департаменту информации и коммуникационных технологий адаптировать традиционный монгольский к "электронной среде".

Избавляющаяся от российского влияния Монголия объявила, что к 2025 году она планирует вернуться к традиционному алфавиту, заменив им принятую при советской власти кириллицу, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Times (Великобритания)

Для подготовки к "всеобъемлющей реставрации" традиционного письма, строки которого располагаются вертикально, потребуются, по утверждению монгольского министерства образования, культуры, науки и спорта, переходные меры.

Министерство приказало департаменту информации и коммуникационных технологий адаптировать традиционный монгольский к "электронной среде". Научные учреждения и государственные регистрационные органы получили поручение разработать систему монгольских имен.

До 2024 года масс-медиа должны выходить с обоими шрифтами. Школы увеличат время на обучение письму. Культурные центры должны будут изучать и пропагандировать письменное наследие Монголии, говорится в официальном заявлении.

Различие между системами письма разделяет монгольский народ. Три миллиона монголов живут в Монголии, где пишут на кириллице, а почти шесть миллионов живут во Внутренней Монголии, китайском регионе, где используется традиционное письмо.

После распада Советского Союза Монголия вернулась к своим лингвистическим корням. В стране выросло поколение, не изучавшее русский язык. В 2003 году его обязательное изучение в школах заменили обязательным изучением английского.

Пол Гобл (Paul Goble) из американского исследовательского центра Jamestown Foundation, писал в прошлом году, что с закатом русского языка в Монголии "пойдет на спад и российское влияние".

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