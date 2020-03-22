Меркель без маски покупала вино и туалетную бумагу в супермаркете - СМИ

Политика заметили в магазине Hit Ullrich в привычном образе — брючном костюме — и без каких-либо средств защиты.

Немецкий телеканал RTL сообщил о том, что канцлера ФРГ Ангелу Меркель увидели в столичном супермаркете без респиратора, передает zakon.kz.

Политика заметили в магазине Hit Ullrich в привычном образе — брючном костюме — и без каких-либо средств защиты, пишет ФАН. Она везла продуктовую тележку, в которой лежали четыре бутылки вина, туалетная бумага, гель для душа и другие товары.

По словам журналистов, канцлера достаточно часто можно увидеть в этом супермаркете.

Я писал пару дней назад, что Меркель делает покупки в обычном берлинском супермаркете.

Мне, как обычно, не верили.

Это вчерашние фото.

В её тележке - вино и да, туалетная бумага. pic.twitter.com/jguc2fGyKs — Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 22, 2020

Ее походы по магазинам на телеканале назвали мужеством. В RTL отметили, что за покупки Меркель расплатилась кредитной картой.

Ранее Меркель заявила, что пандемия коронавируса требует от немцев такой же солидарности, как во времена Второй мировой войны. Она отметила, что борьба с инфекцией стала "исторической задачей", которую можно решить лишь общими силами.

По последним данным, число носителей вируса в Германии превысило 22,1 тыс. человек, 76 больных скончались.

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