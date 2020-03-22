Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Меркель без маски покупала вино и туалетную бумагу в супермаркете - СМИ

Политика заметили в магазине Hit Ullrich в привычном образе — брючном костюме — и без каких-либо средств защиты.

Фото : твиттер22 марта 2020, 15:07

Немецкий телеканал RTL сообщил о том, что канцлера ФРГ Ангелу Меркель увидели в столичном супермаркете без респиратора, передает zakon.kz.

Политика заметили в магазине Hit Ullrich в привычном образе — брючном костюме — и без каких-либо средств защиты, пишет ФАН. Она везла продуктовую тележку, в которой лежали четыре бутылки вина, туалетная бумага, гель для душа и другие товары.

По словам журналистов, канцлера достаточно часто можно увидеть в этом супермаркете.

Ее походы по магазинам на телеканале назвали мужеством. В RTL отметили, что за покупки Меркель расплатилась кредитной картой.

Ранее Меркель заявила, что пандемия коронавируса требует от немцев такой же солидарности, как во времена Второй мировой войны. Она отметила, что борьба с инфекцией стала "исторической задачей", которую можно решить лишь общими силами.

По последним данным, число носителей вируса в Германии превысило 22,1 тыс. человек, 76 больных скончались.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты