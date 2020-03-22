Playboy пал жертвой коронавируса

Журнал теперь будет выходить только в цифровом виде.

Весенний выпуск журнала Playboy будет последним, вышедшим в печатном варианте в США, передает zakon.kz.

Об этом сообщило его руководство, пишет echcult.ru.

В дальнейшем журнал для взрослых будет распространяться только в цифровом формате через Интернет. Официальной причиной озвучен страх перед коронавирусом, который вынуждает людей отказываться от лишних контактов с предметами.

При этом СМИ считают, что навряд ли в компании Playboy реально боятся заразить своих клиентов коронавирусом. Европейские ученые считают, что вирус сохраняется на бетонной или металлической поверхности не более чем 72 часа. А на бумаге или ткани еще меньше.

А вот более правдоподобно выглядит упоминание сложностей с самой организацией процесса печати, так как поставки компонентов и логистика попали под удар из-за карантина.

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