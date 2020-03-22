Антикоррупционная служба начала расследование против своего сотрудника

Департаментом собственной безопасности Агентства начато досудебное расследование в отношении сотрудника, передает zakon.kz.

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Расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя Агентства. Иная информация в соответствии с УПК РК разглашению не подлежит.

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