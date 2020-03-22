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Антикоррупционная служба начала расследование против своего сотрудника

Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Фото : inbusiness.kz22 марта 2020, 15:41

Департаментом собственной безопасности Агентства начато досудебное расследование в отношении сотрудника, передает zakon.kz.

[20 марта т.г. департаментом собственной безопасности Агентства по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности руководителя 3 (оперативного) департамента. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, в настоящее время задержан и водворен в ИВС Кызылорды, - сказано в сообщении ведомства./quote]

Расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя Агентства. Иная информация в соответствии с УПК РК разглашению не подлежит.


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