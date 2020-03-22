Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане
Вероятность шторма 85-90%.
Фото : zakon.kz.22 марта 2020, 15:49
В Нур-Султане 23 марта ожидается низовая метель, ночью и утром туман, сообщает zakon.kz.
23 марта в Акмолинской области ожидается низовая метель, ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, местами 15-20 м/с, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
Вероятность шторма 85-90%.
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