Состояние двоих больных коронавирусом в Алматы - средней степени тяжести

Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о ситуации с коронавирусом в городе, передает zakon.kz.

Сегодня, 22 марта, был выявлен еще один - 23-й случай заражения коронавирусом.

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В настоящее время в инфекционном стационаре города находятся 20 заболевших. В детской инфекционной - двое детей и мама одного ребенка.

Состояние двоих - средней степени тяжести, без ухудшения, с положительной динамикой. У остальных заболевших - удовлетворительное.

Всего в провизорных стационарах находится 631 человек, на домашнем карантине - 1 243 человека. У всех на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.

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