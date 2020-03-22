Состояние двоих больных коронавирусом в Алматы - средней степени тяжести
Без ухудшения, с положительной динамикой.
Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о ситуации с коронавирусом в городе, передает zakon.kz.
Сегодня, 22 марта, был выявлен еще один - 23-й случай заражения коронавирусом.
[Как сообщалось утром, это девушка, находившаяся в контакте с зараженной, прибывшей из Стамбула 15 марта. В связи с этим она находилась в Городской клинической инфекционной больнице на карантине. Кроме того, у нее имелись катаральные симптомы, схожие с ОРВИ. Сейчас состояние заболевшей удовлетворительное./quote]
В настоящее время в инфекционном стационаре города находятся 20 заболевших. В детской инфекционной - двое детей и мама одного ребенка.
Состояние двоих - средней степени тяжести, без ухудшения, с положительной динамикой. У остальных заболевших - удовлетворительное.
Всего в провизорных стационарах находится 631 человек, на домашнем карантине - 1 243 человека. У всех на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.
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