У коронавируса взяли интервью

Ньюсмейкер последних недель во время беседы отметил, что не хотел и не хочет никого убивать, просто это его природа.

На ТК "Москва 24" вышло интервью с коронавирусом, передает zakon.kz.

Ведущая пообщалась с образом коронавируса - человеком, одетым в костюм.

Ньюсмейкер последних недель во время беседы отметил, что не хотел и не хочет никого убивать, просто это его природа.

И вопреки слухам я не так быстро распространяюсь один заразившийся человек может меня передать в среднем трем другим. Корью, например, один человек может заразить 17 человек, - сказал коронавирус.

Его спросили, почему он так жесток к Итальянцам.

Не знаю.Может при переезде в Европу я немного изменился, - ответил герой программы.

Далее он рассказал, что от одиночества он умирает.

Наедине с собой я могу провести от 3 часов до 3 дней. На пластике и нержавеющей стали я могу хоть трое суток в одной позе просидеть. На картоне примерно один день. На меди примерно 4 часа, - поделился коронавирус.

Он похвалил всех, кто носит маски. Но сообщил, что они лишь позволяют слегка сократить частицы, которые вылетают при кашле или при чихе.

Кем вы себя видите лет через 5? - спросила его ведущая.

Я сейчас переживаю расцвет. Если через 5 лет я буду просто прививкой - это тоже будет не плохо, - отметил он.

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