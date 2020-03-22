Иностранцам запретили въезд во Вьетнам
Уже находящимся в стране туристам ограничили посещения курортных районов.
Фото : Pixabay22 марта 2020, 16:22
Вьетнам объявил о введении запрета на въезд всем иностранцам с 22 марта для предотвращения проникновения в республику коронавируса, сообщает zakon.kz на Nhan Dan.
Запрет не касается дипломатам и официальным лицам, приглашенных правительством страны. Неделей ранее Вьетнам прекратил выдачу всех видов въездных виз и разрешений на безвизовый въезд иностранцам.
Впервые коронавирус был обнаружен 23 января. По состоянию на 22 марта в стране выявлено 99 инфицированных. В стране с конца января действует режим эпидемиологической угрозы.
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