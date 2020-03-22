В Хорватии произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,3 балла.

В столице Хорватии Загребе произошло 5,3-бальное землетрясение, передает zakon.kz.

Эпицентр находился в 7 километрах от города на глубине 10 километров.

Очевидцы утверждают, что из-за подземных толчков на некоторых зданиях образовались трещины, были повреждены крыши и стены. Улицы засыпало обломками бетонных плит. Затронуло землетрясение и собор Загреба - верхушка одного из двух его шпилей была повреждена.

Информации о жертвах пока нет. Тем временем представитель МВД страны заявил в комментарии государственной телерадиокомпании HRT, что есть раненые.

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