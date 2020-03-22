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Макгрегор тренируется в подвале из-за коронавируса

Его зал недавно был закрыт.

Фото : Кадр из видео22 марта 2020, 17:01

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проводит тренировки в подвале своего дома из-за коронавирусной эпидемии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ESPN.

Тренировочный зал 31-летнего бойца закрыли из-за коронавиурса. Последний бой Макгрегор провел в январе, где одержал победу над Дональдом Серроне.

Ранее сообщалось, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет отменен.


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