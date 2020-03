Макгрегор тренируется в подвале из-за коронавируса

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор проводит тренировки в подвале своего дома из-за коронавирусной эпидемии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ESPN.

Тренировочный зал 31-летнего бойца закрыли из-за коронавиурса. Последний бой Макгрегор провел в январе, где одержал победу над Дональдом Серроне.

Ранее сообщалось, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не будет отменен.

Conor's throwing bombs in the basement ???? (via @TheNotoriousMMA, h/t @ESPNRingside) pic.twitter.com/CA3xmb0QRe