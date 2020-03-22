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В Испании за сутки обнаружили 3,6 тысяч зараженных коронавирусом

За этот же период погибли 394 человека.

Фото : Pixabay22 марта 2020, 17:26

За минувшие сутки число зараженных в Испании увеличилось на 3,6 тысяч человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.

Всего зараженных в Испании составляет 28,6 тысяч. За сутки умерли 394 человека. Жертв коронавируса в стране - 1326.

Всего в мире выявлено 312 002 зараженных, смертей - 13 073.


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