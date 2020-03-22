В Испании за сутки обнаружили 3,6 тысяч зараженных коронавирусом
За этот же период погибли 394 человека.
Фото : Pixabay22 марта 2020, 17:26
За минувшие сутки число зараженных в Испании увеличилось на 3,6 тысяч человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.
Всего зараженных в Испании составляет 28,6 тысяч. За сутки умерли 394 человека. Жертв коронавируса в стране - 1326.
Всего в мире выявлено 312 002 зараженных, смертей - 13 073.
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