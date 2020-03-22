У нарушителя карантина в Нур-Султане отобрали права на семь лет и арестовали

Также он выплатит штраф в 40 МРП.

В Нур-Султане пьяный водитель пытался прорваться через блокпост, передает zakon.kz.

По информации polisia.kz, 22 марта в 03.35 часов 30-летний водитель автомашины “BMW”, в состоянии алкогольного опьянения, пытался проехать блокпост, несмотря на полное ограничение на въезд и выезд из столицы.

Мужчина оказал злостное неповиновение требованиям сотрудников органов внутренних дел, выполняющих служебные обязанности по охране общественного порядка в местности, где объявлено чрезвычайное положение. Он был задержан полицейскими. В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 478 КоАП РК (Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, активное восприпятствование законным требованиям сотрудников органов внутренних дел) и ст. 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

Согласно постановлению Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султан, данный гражданин взят под арест сроком на 15 суток и лишен водительского права на 7 лет. Кроме того, на нарушителя наложен штраф в размере 40 МРП.

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы был объявлен карантин, выставлены блок-посты на контрольно-пропускных пунктах.

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