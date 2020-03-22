Елжан Биртанов поддержал челлендж #SafeHands

Он на видео показал наглядно, как правильно мыть руки.

Министр здравоохранения поддержал запущенный ВОЗ челлендж #SafeHands, передает zakon.kz.

Я принимаю эстафету от Главы Всемирной организации здравоохранения д-ра Тедроса по челленджу #SafeHands. Друзья, для того, чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции, я настоятельно прошу придерживаться самых простых правил гигиены. Основное – это частое и тщательное мытье рук с мылом не менее 20 секунд, - написал в facebook Елжан Биртанов.

Далее он на видео показал наглядно, как правильно мыть руки. Он призвал всех соблюдать меры предосторожности.

Прошу по возможности оставаться дома в эти дни, не приглашать гостей и не ходить в гости. А также проветривать жилую площадь не менее 2 раз в день и проводить ежедневно влажную уборку. Будьте здоровы всегда! А теперь передаю передаю эстафету моим коллегам и друзьям: Рахимбаеву Айдыну, Арманжану Байтасову, Нуртасу Адамбаю, Алишеру Еликбаеву, Ерлану Манатаеву, Динаре Сатжан... и всем-всем желающим! - написал глава Минздрава.

Челлендж, запущенный главой ВОЗ Тедросом Гебреисусом, уже поддержали звезды мировой величины – Николь Шерзингер, Марайя Кэрри, глава ФИФА Джанни Инфантино и футболист Кака. В своих Инстаграм-аккаунтах они призывают подписчиков присоединяться к акции и распространять информацию о том, как правильно поддерживать чистоту рук.

И, что самое главное, рассказывают, зачем это нужно делать. Ведь в течение дня наши ладони касаются тысяч предметов, которых до этого касался кто-то другой. Именно так и распространяется большинство болезней. Ведь затем мы случайно можем дотронуться до лица, потереть глаза, почесать нос. Бактерии или вирусы могут проникнуть через слизистую в организм и начать размножаться. Как результат – происходит заражение.

Привычка протирать руки антисептиком один раз в час может существенно снизить риск заболевания. И существенно сократит пути распространения инфекций и вирусов, в том числе и COVID-19.

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