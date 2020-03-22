Поздравление с Наурызом от капитанов сборных команд по теннису

Оставайтесь активными и позитивными! - подбодрила казахстанцев капитан женской сборной Ярослава Шведова.

Капитаны национальных сборных команд Казахстана по теннису поздравили соотечественников с праздником Наурыз, передает zakon.kz.

"В эти непростые времена, я хотел бы пожелать Вам, в первую очередь, терпения, здоровья и благополучия!" - говорится в сообщении капитана мужской сборной Юрия Щукина.

"Я желаю Вам побольше светлых и радостных моментов с Вашей семьей и здоровья. Оставайтесь активными и позитивными!" - подбодрила казахстанцев капитан женской сборной Ярослава Шведова.

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