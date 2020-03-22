Аким Нур-Султана обратился к жителям столицы

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям столицы в связи с введением в городе карантина, передает zakon.kz.

- Всех пассажиров, прилетевших из-за границы, сразу размещаем в гостиницах, развернутых под медицинский стационар. Врачи берут анализы на инфекцию. Всем пассажирам строго запрещается без сдачи анализов и получения результатов на коронавирус выезжать в город. Данные меры приняли в первую очередь для вашей безопасности и безопасности ваших родных.

-На всех блокпостах столицы для бесперебойной доставки продовольствия и товаров первой необходимости организован «зелёный коридор»: водителям и экспедиторам необходимо иметь маски, удостоверение личности, техпаспорт, документы на товар. Также акиматом города разработано мобильное приложение и внедрено на планшеты полицейских: это позволит пропускать сотрудников, обеспечивающих жизнеобеспечение города и сократит время регистрации.

-Усилены санитарные нормы. Дезинфекции проводятся во всех соцобъектах, ТРЦ, рынках, подъездах ЖК, гостиницах, а также на остановках, в автобусах и т.д.

- Приостановлена работа кафе, ресторанов (работают только на вынос), ночных клубов, магазинов одежды, детских игровых зон, спортивных центров и т.д.

Призываем граждан не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности, ведь самодисциплина позволит сократить риск заражения инфекцией. Только вместе мы преодолеем этот непростой период, - написал в Instagram аким столицы.