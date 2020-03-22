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Выявлен еще один симптом коронавируса

Это потеря обоняния.

Фото : Getty Images22 марта 2020, 18:33

Врачи назвали еще один симптом коронавируса, передает zakon.kz.

Это потеря обоняния и вкуса, что указывает на то, что вирус находится в носовой полости, пишет korrespondent.net.

При этом, данный симптом может быть одним из первых при заражении коронавирусом. Как отмечается в заявлении врачей, пациенты могут не иметь никаких значительных симптомов, например, кашля или повышенной температуры.

Мы обнаружили новые симптомы (потеря обоняния и вкуса), это может означать, что людям без других симптомов, но с потерей этих ощущений, возможно, придется самоизолироваться для уменьшения риска распространения вируса, - говорится в заявлении британского сообщества отоларингологов.

По данным сообщества, есть доказательства, что этот симптом появлялся у зараженных пациентов в Южной Корее, Китае и Италии.

Сейчас отмечается внезапный рост случаев аносмии в Великобритании, США, Франции и северной Италии.


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