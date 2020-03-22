Цена здорвья: лица врачей после смен в больницах с коронавирусом

Им необходимо носить средства защиты - маски, костюмы, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле.

Врачи разных стран выкладывают фото с их лицами после смен в больницах, где они помогают больным коронавирусом, передает zakon.kz.

В подборке twizz.ru - фото китайских и итальянских врачей.

Медики стран, где выявили коронавирус, трудятся не покладая рук. Им необходимо носить средства защиты - маски, костюмы, которые уже через несколько часов начинают оставлять следы на теле. Врачи и медсестры делятся тем, как выглядят их лица после многочасовых смен.

Вот так выглядят они во время смены.

Вот так выглядят их лица после.

Сначала фотографиями поделились врачи из Китая.

Потом к ним присоединились медики из Италии.

Медсестра Алессия Бонари выложила не только фото своего лица после смены. Она также поделилась мыслями по поводу работы.

Девушка написала, что она, как и все люди, боится заразиться: